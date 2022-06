Befimmo : nomination de Philippe Berlamont

(Boursier.com) — Befimmo annonce la nomination de Philippe Berlamont en tant que nouveau Chief Financial Officer (CFO). Il rejoindra l'équipe le 1er septembre 2022 et sera également membre du Comité Exécutif de Befimmo.

Philippe Berlamont est détenteur d'un diplôme d'ingénieur commercial de la Solvay Brussels School of Economics and Management (ULB). Après avoir débuté sa carrière en tant que réviseur d'entreprises chez Arthur Andersen puis chez Deloitte, il s'oriente vers le secteur de l'immobilier et de la construction dans lequel il est aujourd'hui actif depuis plus de 10 ans. Monsieur Berlamont a ainsi été directeur "Finance & Controlling" chez CFE pendant 7 ans avant de devenir "Chief Financial Officer" de Willemen Groep, le plus grand groupe de construction familial de Belgique.