Bed Bath & Beyond : va fermer 200 magasins après de lourdes pertes

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond envisage de fermer 200 magasins sur les 955 que compte la chaîne de distribution en Amérique du Nord au cours des deux prochaines années. "Ces fermetures permanentes de magasins font partie du plan de restructuration de Bed Bath & Beyond pour aider à reconstruire et développer l'entreprise en réponse à l'impact de Covid-19 sur la société", a précisé le groupe, qui estime que ces mesures lui permettront d'économiser entre 250 et 350 M$ par an.

La firme a vu ses revenus nets chuter de 49% sur le trimestre clos fin mai. Malgré le bond de ses ventes en ligne (+100% en avril et mai), l'entreprise a accusé une perte ajustée par action de 1,96$ sur la période contre un consensus d'environ -1,27$. La marge brute s'est effritée de 780 points à 26,7%.

Le titre perd près de 10% en pré-séance à Wall Street.