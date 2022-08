Bed Bath & Beyond : un financement providentiel ?

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond serait en pourparlers exclusifs avec Sixth Street Partners concernant un financement, croit savoir le Wall Street Journal. Des personnes proches du dossier ont indiqué au WSJ que les négociations sur un prêt de près de 400 millions de dollars pour renforcer les liquidités de Bed Bath & Beyond étaient en cours. Bloomberg fait pour sa part état d'un prêt potentiel de 375 millions de dollars de Sixth Street, alors que 'Bed Bath' doit faire face à une dette massive et au recul de ses ventes, et vient de subir la brutale sortie du capital de son ex-actionnaire à près de 12% Ryan Cohen, qui a fait dévisser le titre en bourse par l'annonce de sa vente. Reuters confirme aussi que 'BBBY' se rapprocherait des termes finaux d'un accord avec Sixth Street, qui fournirait à la chaîne de distribution environ 370 millions de dollars d'argent frais.