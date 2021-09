Bed Bath & Beyond s'effondre encore après les comptes

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond, détaillant américain diversifié, actif notamment dans les produits d'hygiène ou les appareils de cuisine, décroche de 15% avant bourse à Wall Street, après des comptes trimestriels marqués notamment par un cash flow opérationnel positif. Les revenus déçoivent toutefois à 1,98 milliard de dollars, avec une décroissance à comparable de 1% reflétant un trafic plus faible que prévu en août. La perte GAAP par action s'établit à 72 cents, alors que le bpa ajusté est positif de 4 cents seulement. Le consensus était de 52 cents de bénéfice ajusté par action et 2,06 milliards de dollars de ventes. Mark Tritton, PDG de l'affaire, relativise ces comptes sans relief et se dit confiant dans la transformation du groupe sur plusieurs années.