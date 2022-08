Bed Bath & Beyond replonge, après l'annonce des plans de refinancement

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond, le 'meme stock' de Wall Street déjà malmené suite à une brutale sortie du capital de l'investisseur Ryan Cohen il y a quelques jours, plonge avant bourse sur la cote américaine, cédant plus de 20%. Le détaillant américain va supprimer 20% de ses effectifs et fermer 150 magasins. BBBY a annoncé des plans stratégiques plus larges destinés "à répondre à la demande des consommateurs, soutenir la croissance et la rentabilité, et améliorer son bilan et sa génération de trésorerie". Sue Gove, administratrice et directrice générale par intérim, a déclaré : "Nous adoptons une philosophie simple, de retour aux sources, qui se concentre sur l'amélioration du service à nos clients, la stimulation de la croissance et l'obtention de rendements commerciaux. En peu de temps, nous ont apporté des changements significatifs et mis en place des catalyseurs dans l'ensemble de notre entreprise pour regagner notre position dominante en tant que destination d'achat préférée pour les marques favorites de nos clients et leurs produits de prédilection".

Bed Bath a annoncé l'obtention d'engagements supplémentaires de financement pour plus de 500 millions de dollars, en tenant compte de sa nouvelle facilité de crédit renouvelable adossée à des actifs de 1,13 milliard de dollars (facilité 'ABL') et une nouvelle facilité 'premier entré, dernier sorti' de 375 millions de dollars (facilité 'FILO'). Le refinancement de la facilité ABL est dirigé par J.P. Morgan, et Sixth Street Partners agit en tant que prêteur et agent pour la facilité FILO de la société. Les engagements sont soumis aux conditions de clôture habituelles. Il n'y a aucune garantie que les conditions de clôture seront satisfaites, cependant, la Société prévoit que la clôture et le financement des prêts auront lieu sous peu. En outre, la société a déposé une déclaration d'enregistrement sur formulaire S-3 auprès de la SEC plus tôt ce matin alors qu'elle se prépare au lancement potentiel d'un programme d'offre sur le marché (ATM) pour un maximum de 12 millions d'actions ordinaires. Le produit potentiel de l'ATM devrait être utilisé à plusieurs fins corporate, notamment pour racheter ou rembourser une partie de la dette de la Société.

La Société a commencé à mettre en oeuvre d'importantes réductions supplémentaires des frais de vente et d'administration afin de redimensionner sa structure de coûts. Celles-ci reflètent les priorités immédiates de la société en matière de merchandising, d'inventaire et de trafic, et s'alignent également sur les changements d'empreinte des magasins, la réduction du développement et du soutien des marques propres et le report des initiatives stratégiques à plus long terme. Les plans d'optimisation des coûts incluent donc une réduction des effectifs d'environ 20% dans l'ensemble de l'entreprise et de la chaîne d'approvisionnement. BBBY s'attend à ce que les mesures annoncées aujourd'hui réduisent les frais généraux et administratifs d'environ 250 millions de dollars au cours de l'exercice 2022.

De plus, la Société a encore réduit son plan de dépenses de capitaux. Au cours de l'exercice 2022, les dépenses de capitaux prévues devraient désormais s'élever à 250 millions de dollars, contre 400 millions de dollars précédemment estimés, et devraient fournir un investissement stratégique suffisant dans la technologie, les capacités et les offres numériques et l'entretien des magasins.

La Société a entamé la fermeture d'environ 150 magasins de la bannière Bed Bath & Beyond à faible production. Elle continue d'évaluer son portefeuille et ses baux, en plus de la dotation en personnel, pour assurer l'alignement avec la demande des clients et la stratégie d'avenir.

Le comité stratégique du conseil d'administration, avec l'aide de conseillers stratégiques et financiers indépendants, a réalisé un examen complet de la valeur inhérente de l'enseigne "buybuy BABY" de la Société, qui a confirmé le potentiel stratégique... Le conseil d'administration estime qu'à l'heure actuelle, buybuy BABY offrira une plus grande valeur aux actionnaires de la société dans le cadre du portefeuille de Bed Bath & Beyond Inc. Le conseil d'administration et l'équipe de direction ont identifié plusieurs stratégies pour mettre en oeuvre des changements "percutants" afin d'accélérer la croissance et de libérer tout le potentiel de la marque, notamment en s'appuyant sur ses plateformes numériques et de registre, en s'adressant à des groupes d'âge supplémentaires et en élargissant les produits et services. Le comité stratégique du conseil d'administration continuera de surveiller l'activité buybuy BABY car elle préserve "l'optionalité et la création de valeur future".

A propos de la recherche d'un directeur général, Harriet Edelman, présidente indépendante du conseil d'administration de Bed Bath & Beyond, a déclaré : "Il ressort clairement du travail ciblé à ce jour, comme en témoigne l'ampleur des annonces d'aujourd'hui, que Sue a rapidement formulé et exécuté d'importants changements en termes de stratégie client, d'opérations, de management, de structure des coûts et de liquidités. Au nom de l'ensemble du conseil d'administration, nous sommes très satisfaits et convaincus que le leadership dévoué de Sue continuera d'avoir un impact positif significatif sur les performances de l'entreprise. En ce qui concerne notre recherche du prochain directeur général, le conseil d'administration de la société a annoncé précédemment qu'il avait retenu les services d'une société reconnue à l'échelle nationale, Russell Reynolds. Nous en sommes à la première phase du processus de recherche et fournirons une mise à jour le cas échéant".

Enfin, BBBY fournit des éléments financiers pour le deuxième trimestre fiscal 2022, clos fin août. Les ventes ont totalisé 1,45 milliard de dollars, alors que l'activité à comparable a baissé de 26% par rapport à l'an dernier. L'utilisation de free cash flow est de 325 millions de dollars. Le groupe prévoit une amélioration au deuxième semestre, qui limiterait la baisse des ventes à comparable dans la zone des 20% sur l'exercice. Les comptes trimestriels définitifs sont attendus le 29 septembre.