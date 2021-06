Bed Bath & Beyond : relève ses objectifs annuels

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond a réduit ses pertes sur le trimestre clos fin mai. Engagée dans un vaste plan de restructuration, la chaîne de distribution en Amérique du Nord a essuyé un déficit de 51 millions de dollars ou 48 cents par titre sur la période contre une perte de 302 M$ et 2,44$ par action un an plus tôt. Hors éléments exceptionnels, le bpa ressort à 5 cents contre 8 cents de consensus. Les ventes nettes ont bondi de 49% à 1,95 Md$, légèrement supérieures aux attentes. Les ventes se sont envolées de 86% sur une base comparable.

"Nous avons commencé l'année en position de force et sommes clairement sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs. 2021 marque la première année de notre transformation triennale après le travail de fond que nous avons effectué en 2020 - une année de changement historique et nécessaire pour cette organisation sur fond de défis sans précédent dus à la Covid-19. Au premier trimestre, nous avons enregistré notre quatrième trimestre consécutif de croissance des ventes comparables avec une expansion de la marge brute dépassant nos attentes... Nous sommes en train de rétablir notre autorité dans le domaine de la maison, de reconquérir des parts de marché et de libérer tout notre potentiel", a déclaré le directeur général Mark Tritton.

Sur la base de la solide performance enregistrée au premier trimestre et des attentes sur le trimestre en cours, la société relève ses prévisions pour l'exercice 2021. Elle table désormais sur des ventes nettes comprises entre 8,2 et 8,4 Mds$ contre 8,0 à 8,2 Mds$ précédemment, tandis que l'EBITDA ajusté est anticipé entre 520 et 540 M$ contre 500 à 525 M$ précédemment.