Bed Bath & Beyond plonge à Wall Street, alors que le groupe n'exclut pas une faillite

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond s'écroule encore de 24% à Wall Street ce jeudi, alors que dans un communiqué, la société a déclaré que la faillite était une option sur la table. "La compagnie continue d'envisager toutes les alternatives stratégiques, y compris la restructuration ou le refinancement de sa dette, la recherche d'emprunts ou de capitaux propres supplémentaires, la réduction ou le report des activités commerciales et des initiatives stratégiques, ou la vente d'actifs, d'autres transactions stratégiques et/ou d'autres mesures, y compris l'obtention d'un allégement en vertu du code américain des faillites", a déclaré Bed Bath & Beyond dans son communiqué. "Ces mesures pourraient ne pas réussir", ajoute le groupe, qui était l'un des 'meme stocks' vedettes à Wall Street en début d'année dernière, dans le sillage de la montée au capital de Ryan Cohen, patron de GameStop, brutalement ressorti l'été dernier.