Bed Bath & Beyond : placement imminent en faillite ?

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond, qui était encore il y a peu l'une des valeurs vedettes des petits porteurs américains, se prépare à demander la protection de la loi sur les faillites dès cette semaine et a désigné des liquidateurs pour fermer des magasins supplémentaires à moins qu'un acheteur de dernière minute n'émerge, ont déclaré hier lundi à Reuters quatre personnes proches du dossier. Les conseillers du détaillant américain explorent tout de même les options restantes pour éviter l'inscription en faillite, a déclaré une autre personne proche du dossier, mais il semble que l'issue soit plus que probable. Bed Bath & Beyond négocie d'ailleurs un prêt pour l'aider à naviguer dans la procédure de faillite. La société d'investissement Sixth Street est en pourparlers pour fournir un financement, ont déclaré deux personnes à Reuters. L'année dernière, la société avait prêté 375 millions de dollars à Bed Bath & Beyond. La chaîne, autrefois considérée comme un leader de catégorie dans les articles ménagers comme la vaisselle et les petits appareils électroménagers, a aligné des liquidateurs qui préparent des ventes de magasins attendues dès ce week-end, ont déclaré deux sources de l'agence sous couvert d'anonymat.

La chaîne a déjà déclaré qu'elle fermait 87 magasins Bed Bath & Beyond et cinq magasins buybuy BABY, en plus des 150 fermetures annoncées l'année dernière. BB&B ferme également sa chaîne discount dans la santé et la beauté Harmon.

Les sources de Reuters ajoutent qu'un acheteur de dernière minute pour la chaîne pourrait émerger, ou qu'elle pourrait encore signer un accord pour ses marques telles que buybuy BABY. Bed Bath & Beyond a déclaré dans un communiqué à Reuters qu'il continuait à travailler avec ses conseillers pour envisager "des voies multiples", sans commenter l'éventuelle planification d'une faillite.