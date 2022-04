Bed Bath & Beyond : lourdement déficitaire

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond, le détaillant américain en produits pour la maison, dans lequel Ryan Cohen vient de prendre une participation de 10%, publie des résultats contrastés pour le quatrième trimestre fiscal. Les revenus ressortent en baisse de 12% à comparable à 2,05 milliards de dollars, impactés par les challenges de supply chain et disponibilité des produits, alors que la marge brute ajustée s'élève à 28,8%. Sur ce trimestre décalé, clos fin février 2022, la perte nette atteint 159 M$, 1,79$ par titre. La perte ajustée se situe à 82 millions de dollars et 92 cents par titre. Le consensus était de 3 cents de bénéfice ajusté par action pour 2,07 milliards de dollars de revenus.