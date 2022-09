Bed bath & Beyond : le directeur financier retrouvé mort au pied de la tour Jenga à New York

(Boursier.com) — Gustavo Arnal, directeur financier de la chaîne de distribution Bed Bath & Beyond, 52 ans, a été retrouvé mort après une apparente chute d'un immeuble new-yorkais, le Jenga, quelques jours seulement après l'annonce du plan de restructuration et refinancement de BB&B - qui prévoit de supprimer 20% de ses effectifs et de fermer 150 magasins.

'Fortune' indique que le directeur financier était accusé par ailleurs d'avoir participé à un stratagème de 'pump and dump' (faire grimper une action artificiellement pour mieux la vendre) avec l'investisseur Ryan Cohen, dans le cadre d'une action collective du 23 août devant la Cour de district de Columbia. Interrogé par Reuters à propos de cette plainte, BB&B l'a jugée sans fondement. Les plaignants affirment qu'Arnal aurait été approché par Cohen à propos d'un plan leur permettant de bénéficier d'une hausse artificielle du cours. Bed Bath & Beyond était devenu un 'meme stock' durant l'été à Wall Street, les petits porteurs américains ayant investi massivement sur l'action en espérant que Cohen, patron de GameStop, parvienne à redresser également BB&B. Le titre Bed Bath s'était effondré le 18 août après la révélation de la vente de la participation de Cohen (11,8% des parts), qui lui avait permis d'empocher une plus-value de 68 millions de dollars. Arnal avait quant à lui cédé 55.000 actions pour 1,4 million de dollars sur le 'pic' boursier récent du mois d'août, mais il lui en restait encore plus de 255.000.

"M. Arnal a rejoint Bed Bath & Beyond Inc. en mai 2020 après une brillante carrière mondiale dans la finance chez Avon, Walgreens Boots Alliance et Procter & Gamble. Chez Bed Bath & Beyond Inc., M. Arnal a joué un rôle déterminant dans l'orientation de l'organisation tout au long de la pandémie de coronavirus, la transformation des assises financières de l'entreprise et la constitution d'une équipe solide et talentueuse. Il était également un collègue estimé de la communauté financière", a pour sa part indiqué Bed Bath & Beyond hier, dans un communiqué confirmant le décès de son dirigeant le 2 septembre.