Bed Bath & Beyond : la dernière valse ?

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond, la chaîne américaine de distribution, a discuté avec des acquéreurs potentiels et des prêteurs, alors que le groupe tente de se maintenir à flot avant un éventuel dépôt de bilan, a rapporté CNBC hier mercredi. BB&B chercherait ainsi un acheteur qui maintiendrait les activités de sa bannière de magasin éponyme et de sa chaîne buybuy Baby, a ajouté CNBC, citant des proches du dossier. Les conseillers du détaillant recherchent également un prêt d'au moins 100 millions de dollars avant un éventuel dépôt de bilan, qui pourrait survenir dans les prochaines semaines. Le New York Times avait rapporté quant à lui la semaine dernière que la société basée à Union était en pourparlers avec le groupe de capital-investissement Sycamore Partners en vue d'une éventuelle cession d'actifs, qui pourrait comprendre les magasins buybuy Baby, dans le cadre d'un possible processus de faillite.

Alors que Sycamore serait particulièrement intéressé par la chaîne buybuy Baby, la vente de l'entreprise dans son ensemble serait également envisagée, bien qu'avec une empreinte de magasins beaucoup plus restreinte selon CNBC. Authentic Brands, propriétaire de marques telles que Forever 21 et Aeropostale, aurait également examiné le dossier Bed Bath & Beyond. Rappelons que le groupe a récemment publié une perte trimestrielle massive et une chute des ventes. BB&B a indiqué qu'il étudiait toutes les options, laissant entendre qu'un chapitre 11 était possible.