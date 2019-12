Bed Bath & Beyond : grand ménage à la direction, le titre flambe !

(Boursier.com) — L'action Bed Bath & Beyond a flambé de 11,2% à 16,88$, mardi à Wall Street, après l'annonce par le nouveau directeur général, Mark Tritton, d'un vaste remaniement à la tête du groupe de distribution

Six membres de la direction de la chaîne de magasins vont ainsi quitter leurs postes, dont les responsables des ventes, du marketing et des marques, a annoncé le spécialiste des fournitures pour la maison. Sont aussi concernés le directeur juridique, le directeur du numérique et le chef du service administratif. Des remplaçants ont été nommés de façon temporaire, en attendant des nominations définitives, a indiqué le groupe, précisant que la direction du marketing et des marques sera désormais confiée à un seul directeur.

Le nouveau CEO Mark Tritton, qui a pris ses fonctions le 4 novembre, annoncera début 2020 un nouveau plan de développement pour le groupe. "Ceci est le premier d'un nombre important de pas que nous allons faire", a déclaré M. Tritton, cité par le communiqué du groupe. Le dirigeant a été débauché chez le distributeur Target, dont il boosté avec succès le chiffre d'affaires en tant que directeur des ventes. Il a auparavant occupé des postes importantes chez Nordstrom, Timberland et Nike.

Les marchés jouent le retournement positif

"La combinaison de notre expertise actuelle avec des perspectives venues de nouveaux dirigeants innovants, nous aidera à mieux anticiper et aider nos clients dans leurs vies et leurs besoins d'achats", a ajouté le CEO.

Les marchés financiers ont salué l'arrivée de Mark Tritton, et l'action Bed Bath & Beyond gagne désormais 48% depuis le début de l'année, les investisseurs tablant sur un retournement positif pour le groupe, qui s'est mal adapté à la concurrence du commerce en ligne.

Les analystes s'attendent à ce que Tritton applique à BB&B les mêmes recettes gagnantes que chez Target, à savoir la création de nouvelles marques et lignes de produits, ainsi que la rénovation des magasins afin d'y attirer la clientèle, tout en développant la livraison à domicile.