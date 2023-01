Bed Bath & Beyond flambe, malgré le spectre de la faillite

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond rebondit encore de 33% à 2,19$ à Wall Street, malgré les rumeurs de placement sous protection du chapitre 11 de la loi sur les faillites. Le titre retrouve ainsi son statut de 'meme stock', les petits actionnaires américains ayant visiblement un certain goût pour le risque. Pourtant, sur le trimestre des fêtes, le groupe a fait état d'une chute de 33% des ventes en glissement annuel et d'une baisse équivalente des ventes digitales. Les ventes à comparable de l'enseigne Bed Bath & Beyond ont plongé de 34%. La perte opérationnelle ajustée s'établit à 225 millions de dollars, et le groupe n'affiche plus que 153 millions de dollars de trésorerie. 150 magasins doivent encore être fermés. Le groupe dit envisager "toutes les alternatives stratégiques". La perte nette sur le trimestre clos représente 393 millions de dollars soit 4,33$ par titre, sur ce trimestre clos fin novembre, contre un déficit de 276 millions de dollars de déficit un an avant.