Bed Bath & Beyond : fin du game

(Boursier.com) — Fin de partie pour Bed Bath & Beyond. Le célèbre distributeur spécialisé dans la vente d'articles pour la maison s'est placé dimanche sous la protection du chapitre 11 de la loi américaine sur les faillites. Dans un communiqué, la société a déclaré que ses magasins Bed Bath & Beyond et buybuy BABY resteront ouverts "alors que la société commence ses efforts pour effectuer la fermeture de ses points de vente". Sixth Street fournira à l'entreprise 240 millions de dollars en 'financement de débiteur-exploitant', ce qui permettra à l'entreprise de poursuivre ses activités pendant son processus de liquidation.

L'entreprise qui emploie actuellement environ 14.000 personnes aux États-Unis et à Porto Rico, va fermer 360 magasins Bed Bath & Beyond et 120 points de vente Buy Buy Baby. La directrice financière de la société, Holly Etlin, agira en tant que directrice de la restructuration pour gérer la faillite. "Les ventes en magasin ont continué de baisser - les recettes du quatrième trimestre ayant chuté de près d'un milliard de dollars d'une année sur l'autre - et les relations de crédit avec les fournisseurs se sont tendues, ce qui a entraîné un manque de stocks. Et malgré des efforts minutieux, créatifs et exhaustifs pour redresser le navire en cours de route, Bed Bath & Beyond est tout simplement incapable d'honorer ses dettes financées tout en fournissant simultanément un inventaire suffisant à ses magasins", affirme la dirigeante.

'Meme stock' par excellence, Bed Bath & Beyond était devenu l'un des titres les plus populaires chez les petits porteurs américains. Après avoir culminé à 12,3 milliards de dollars en 2017, les ventes du détaillant se sont effondrées ces dernières années, totalisant seulement 7,9 Mds$ en 2021, au plus bas depuis 2009. Le déclin de l'entreprise a accéléré avec la pandémie, les acheteurs se tournant vers des détaillants en ligne comme Amazon et Wayfair. Après avoir affiché un trou de 1,4 milliard de dollars cumulé de 2018 à 2021, la société a perdu plus d'un milliard de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2022.