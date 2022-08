Bed Bath & Beyond : encore un espoir ?

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond aurait trouvé une nouvelle source de financement, selon le Wall Street Journal. Le détaillant américain, en grande difficulté après avoir été abruptement "lâché" par son actionnaire Ryan Cohen, aurait donc trouvé une source de financement pour renflouer ses liquidités, expliquent des personnes familières du sujet au WSJ. La compagnie aurait ainsi informé hier des créanciers potentiels qu'elle aurait sélectionné un établissement pour lui fournir un prêt, après un processus conduit par JP Morgan Chase.

Il s'agirait donc d'une potentielle bouffée d'oxygène pour le groupe, qui s'est complètement effondré en bourse ces derniers jours. Certains fournisseurs auraient même interrompu les expéditions en raison de factures impayées, selon l'agence Bloomberg. Ce dossier était pourtant LA vedette incontestée des petits porteurs américains. Le titre de la chaîne américaine de distribution avait auparavant quasiment quintuplé sur un mois ! Mais c'était avant que Ryan Cohen, le président de GameStop, ne cède la totalité de sa participation au capital de 'Bed Bath'. Il détenait 11,8% au capital de "BBBY", et c'est son entrée au tour de table qui avait provoqué une incroyable flambée spéculative. BBBY, devenu 'meme stock' à Wall Street, avait laissé pourtant les plus grands espoirs de redressement aux petits actionnaires américains, regroupés sur les réseaux sociaux et en particulier Reddit. Néanmoins, la sortie brutale de Cohen du capital a annihilé ces rêves de fortune facile et rapide.

RC Ventures avait initialement déclaré une participation de 9,8% au capital en mars et envisageait d'étudier avec le conseil d'administration des alternatives stratégiques, dont une possible scission de la chaîne buybuy Baby de vente d'articles destinés aux enfants. Trois nominations au board avaient été concédées à Cohen. Le directeur général de BBBY, Mark Tritton, avait été remplacé. Cette vaste réorganisation intervenait aussi après une chute des ventes à comparable de Bed Bath & Beyond. Mais Cohen, au lieu d'aller au bout de ses intentions activistes, a empoché des millions de dollars rapidement en profitant du mouvement de 'meme stock'. La plus-value estimée pour l'homme d'affaires est de 68 millions de dollars, soit un gain de 56% en sept mois. Acquise pour 121 millions de dollars, la participation a été cédée pour environ 189 millions.

Rappelons également que d'après une information de Bloomberg tombée en fin de semaine dernière, Bed Bath & Beyond aurait engagé la firme Kirkland & Ellis afin de l'aider à résoudre son problème massif d'endettement, qui serait devenu ingérable dans un contexte de chute des ventes. Kirkland est connu pour son expertise en restructuration et situations de faillites, et doit donc conseiller "BBBY" sur ses options de refinancement de la dette existante et de levée de fonds.