Bed Bath & Beyond creuse ses pertes

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond, l'ex-meme stock de Wall Street, détaillant en marchandises diverses, notamment pour la maison, la décoration ou de droguerie, a affiché pour son deuxième trimestre fiscal, clos fin août 2022, une perte nette de 366 millions de dollars et 4,59$ par titre, contre 73 millions de dollars et 72 cents par action un an plus tôt. Le groupe peine toujours à attirer les clients et grille du cash, 325 millions de dollars sur le trimestre clos, mais il est parvenu à trouver de nouveaux financements et affiche en fin de période une situation de liquidité de 850 millions de dollars. Les ventes trimestrielles sont ressorties à 1,44 milliard de dollars, avec une baisse à comparable de 26%, comme annoncé fin août. Sue Gove, administratrice et CEO intérimaire, estime que ces résultats ne reflètent pas encore les actions stratégiques et financières initiées pour améliorer la performance.