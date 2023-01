Bed Bath & Beyond : bye bye Baby ?

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond, le très fragile détaillant américain redevenu 'meme stock' à Wall Street la semaine dernière le temps de quelques séances, pourrait vendre des actifs à la société de capital-investissement Sycamore Partners avant un éventuel dépôt de bilan (chapitre 11), a rapporté vendredi le New York Times. Avec d'autres actifs clés, les magasins Buy Buy Baby du détaillant seraient cédés, après avoir enregistré une nouvelle baisse des ventes au cours du troisième trimestre. Le Wall Street Journal croit savoir qu'un autre prétendant que Sycamore se serait aussi manifesté.

La société basée à Union, dans le New Jersey, avait auparavant envisagé de vendre ses magasins Buy Buy Baby sous la pression de certains actionnaires - dont Ryan Cohen -, mais avait repoussé l'opération dans l'espoir de pouvoir obtenir un prix plus élevé plus tard, selon Reuters. La chaîne buybuy Baby de la société, qui vend des produits pour les nourrissons et les tout-petits, a aidé Bed Bath & Beyond à obtenir un prêt d'une valeur de 375 millions de dollars l'année dernière, rappelle de son côté Fox Business.

Le montant d'une éventuelle cession de buybuy n'est pas connu. Une analyste citée par le WSJ a estimé que la chaîne pour bébés avait réalisé environ 1,2 milliard de dollars de ventes l'année dernière et valait probablement entre 300 et 400 millions de dollars. Alors que ses résultats financiers se sont détériorés, Bed Bath & Beyond a mis en garde ce mois-ci sur sa capacité à rester en activité et a prévu de nouveaux licenciements. La société a enregistré une perte nette de 1,12 milliard de dollars pour des revenus de 4,16 milliards de dollars pour les neuf mois se terminant le 26 novembre.