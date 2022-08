Bed Bath & Beyond : après un quintuplement du cours, le président de GameStop va vendre sa participation

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond décrochait de 18% après bourse à Wall Street hier soir, alors que le titre de la chaîne américaine de distribution de droguerie avait auparavant quasiment quintuplé sur un mois ! Ryan Cohen, le président de GameStop, vient en effet d'indiquer dans un document fourni à la SEC, gendarme américain des marchés financiers, son intention de céder sa participation de 11,8% au capital de "BBBY" dans les 90 prochains jours. Le formulaire 144 de Ryan Cohen auprès de la SEC ne l'oblige certes pas à vendre, mais montre clairement l'intention. RC Ventures, la firme de Cohen, venait tout juste de déclarer sa participation mise à jour à 11,8%, totalisant 9,45 millions de titres. La valeur totale de la participation se monte à 148 millions de dollars.

De lundi à mercredi, le titre Bed Bath & Beyond, devenu 'meme stock' vedette à Wall Street à l'instar de GameStop en son temps le plus glorieux, avait pris encore 50%. Néanmoins, la sortie prévisible de Cohen du capital devrait freiner sensiblement cet incroyable 'rally', voire faire rechuter brutalement les cours. Les petits porteurs américains regroupés par milliers sur les réseaux sociaux avaient acheté massivement des actions "BBBY" ces dernières semaines, du fait du très haut niveau des ventes à découvert et de la présence de Cohen au capital. RC Ventures avait initialement déclaré une participation de 9,8% au capital en mars et envisageait d'étudier avec le conseil d'administration des alternatives stratégiques, dont une possible scission de la chaîne buybuy Baby de vente d'articles destinés aux enfants. Trois nominations au board avaient été concédées à Cohen. Le directeur général de BBBY, Mark Tritton, avait été remplacé. Cette vaste réorganisation intervenait aussi après une chute des ventes à comparable de Bed Bath & Beyond.