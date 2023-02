Bed Bath & Beyond : +92% hier à Wall Street, plongeon attendu aujourd'hui

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond, l'action la plus folle de Wall Street actuellement, a pris 92% en clôture hier soir à 5,86$ après avoir plus que doublé en séance, malgré le risque de chapitre 11 (protection de la loi américaine sur les faillites). Les variations sur cette valeur sont souvent "sauvages", puisqu'il s'agit d'un 'meme stock', et de l'un des plus populaires actuellement chez les petits porteurs américains. Le rallye impensable de la veille a énervé Jim Cramer de CNBC qui a tweeté avec rage : "Si vous avez acheté du BBBY à 5,75$, vous méritez en fait de perdre de l'argent".

Après bourse, le groupe, au bord du gouffre financièrement, a annoncé son intention de mener à bien une augmentation de capital afin de faire face à ses échéances. Le titre est ainsi retombé de 37% hors séance, mais tout peut encore évoluer dans un sens ou un autre, puisque les variations des 'meme stocks' défient toute analyse rationnelle. La société a déclaré lundi qu'elle prévoyait de lever environ 1 milliard de dollars grâce à une offre d'actions privilégiées et de bons de souscription dans le but d'éviter la faillite. Selon Bloomberg, BB&B a recueilli des ordres d'investisseurs institutionnels qui couvriraient l'intégralité de l'offre. L'agence cite des sources ayant requis l'anonymat, les détails étant privés. Une partie importante des ordres proviendrait d'un investisseur principal, a déclaré l'une des personnes...

If you bought $BBBY at $5.75 you actually deserve to lose money

— Jim Cramer (@jimcramer), via Twitter

La société lèverait 225 millions de dollars immédiatement grâce à la vente d'actions privilégiées convertibles et de bons de souscription d'actions ordinaires. L'argent frais permettrait à l'entreprise de remédier à un défaut de paiement sur un prêt basé sur des actifs et de rembourser les échéances en souffrance qu'elle a manquées ce mois-ci. La société pourrait lever ensuite 800 millions de dollars supplémentaires au fil du temps grâce à l'exécution des bons de souscription qu'elle émet.