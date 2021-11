Bed Bath & Beyond : +60% !

(Boursier.com) — Bed Bath & Beyond s'enflamme de plus de 60% avant bourse à Wall Street, sur un marché américain assez euphorique. Le groupe a annoncé des rachats d'actions accélérés et le lancement d'une nouvelle place de marché digitale dédiée aux marchandises de vendeurs tiers. BBB espère finaliser son plan de 1 milliard de dollars de rachat d'actions d'ici la fin de l'exercice fiscal clos en février, deux ans plus tôt que prévu. Il reste 400 millions de dollars dans le cadre de cette autorisation. Ces annonces ne semblent pas avoir échappé aux très voraces traders sociaux américains, qui se ruent ces derniers jours sur les moyennes capitalisations cotées à Wall Street et fortement vendues à découvert.