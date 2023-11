Becton, Dickinson and Company corrige à Wall Street

(Boursier.com) — Becton , Dickinson and Company, le concepteur américain d'appareils médicaux, également acteur du marché du diagnostic, décroche avant bourse à Wall Street sur des résultats et une guidance moins élevés que prévu. Le groupe a annoncé pour son quatrième trimestre fiscal des revenus de 5,1 milliards de dollars en croissance de 7% en glissement annuel, avec une croissance légèrement plus élevée hors tests covid. Le bénéfice ajusté par action a été de 3,42$, contre 3,43$ de consensus. Sur l'exercice, les revenus totalisent 19,4 milliards de dollars pour un bpa ajusté de 12,21$. Pour l'exercice 2024, le groupe envisage des revenus allant de 20,1 à 20,3 milliards, pour un bpa ajusté allant de 12,7 à 13$. Le consensus était de 20,36 milliards de dollars de revenus et 13,52$ de bénéfice ajusté par action.