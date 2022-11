Becton, Dickinson and Company : bon mais sans plus ?

(Boursier.com) — Becton , Dickinson and Company, le concepteur américain d'appareils médicaux, également acteur du marché du diagnostic, a dépassé les anticipations de marché en termes de profits sur le quatrième trimestre fiscal, mais sa guidance ressort un peu courte. Le groupe du New Jersey a affiché un bénéfice net du quatrième trimestre de 265 millions de dollars soit 92 cents par titre, contre 242 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice ajusté par action a été de 2,75$, un cent de plus que le consensus FactSet. Les revenus ont décliné de 1,8% à 4,76 milliards de dollars. Pour l'exercice fiscal 2023 juste entamé, le groupe envisage des revenus allant de 18,6 à 18,8 milliards de dollars, pour un bpa ajusté allant de 11,85 à 12,1$. A devises constantes, le bpa ajusté dilué est anticipé en hausse de 9 à 11%.