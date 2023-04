Bebô Health : partenariat avec la fédération de football IFFHS

(Boursier.com) — Bebô Health signe un partenariat exclusif de collaboration avec la fédération de football IFFHS.

"Ce partenariat est pour notre société un ancrage fort dans le monde du football avec une visibilité sans pareil au niveau national et international nous donnant accès à une très large communauté de fans de football et de consommateurs. L'IFFS s'engage aussi pour la promotion de l'équité dans le sport et le football féminin, des valeurs que nous partageons sans réserve et auxquelles notre société entend s'associer", indique Cyril Baechler, Directeur Général de bebô qui poursuit : "Notre objectif commun durant ces trois prochaines années est de mettre sur le devant de la scène les talents du football en se basant uniquement sur les résultats sportifs et un comportement extra-sportif exemplaire. L'IFFHS est composée d'un jury de journalistes sportifs indépendants répartis dans le monde entier. Leurs choix sont justes, fondés et équitables".

Rappelons que l'objectif premier poursuivi par l'IFFHS est de relater l'histoire et les records du football mondial, en rassemblant textes, statistiques et images de toutes les compétitions nationales et internationales dans tous les pays et continents. Ceci depuis les débuts du football au XIXe siècle jusqu'à aujourd'hui. Son second objectif est d'établir chaque année dans le Monde du football des classements des équipes, joueurs, entraîneurs, arbitres en tenant compte des statistiques et des performances de l'année. Les meilleurs de chaque catégorie recevront des IFFHS Awards, qui ont acquis une notoriété mondiale du fait de leur intégrité, leur humilité et surtout la reconnaissance de toutes les composantes du football mondial.