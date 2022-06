BEBO Health : du nouveau

(Boursier.com) — BEBO Health SA, le spécialiste de la distribution de technologies relatives à la beauté, au sport, à la santé et au lifestyle, annonce sa première campagne de communication dans la capitale française.

Le deuxième trimestre est traditionnellement une période dynamique pour les ventes des technologies de BEBO Health et notamment le Slim Sonic, la gamme SNØ et le CELLISS.

BEBO Health SA s'est affiché à Paris pour développer sa visibilité et promouvoir sa marque, 240 panneaux publicitaires de 12m2 dans le toutes les stations du métro parisien et 67 bandeaux sur les bus circulants dans le centre de Paris aux couleurs de BEBO Health SA et plus particulièrement de leur marque phare: SLIM SONIC. Cette campagne d'une durée de 15 jours a généré beaucoup d'intêret sur les réseaux sociaux, elle va se traduire par des ventes significatives sur le trimestre a venir. Ce moyen de communication s'ajoute a notre pallette de visiibilité, Radio, TV, Mailing, Réseaux sociaux, Influenceurs.