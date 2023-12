Beaucoup trop cher, le Cybertruck de Tesla ?

(Boursier.com) — Tesla a donc donné le coup d'envoi pour les livraisons du pickup électrique Cybertruck, attendu de longue date. Selon le site Tesla France, le véhicule au look digne de Mad Max affiche une capacité de remorquage de 4.990 kilos - l'équivalent du poids d'un éléphant d'Afrique -, une autonomie estimée de 547 kilomètres (pour la version de plus longue autonomie) et une accélération de 0 à 100 km/h en 2,7 secondes "en beast mode". Son "exosquelette en acier inoxydable ultra-résistant" aiderait selon Tesla à réduire les bosses, les dommages et la corrosion à long terme, avec des réparation attendues "simples et rapides". Le verre blindé du véhicule pourrait résister à l'impact d'une balle de baseball lancée à 112 km/h ou de grêlons de classe 4. Le verre insonorisant rendrait l'habitacle "aussi silencieux que le cosmos".

Tesla met également en avant la charge utile maximale de 1.134 kilogrammes et la capacité de rangement verrouillable de 1.897 litres de son véhicule. Tesla évoque aussi "un cinéma sur roues", avec un grand écran tactile infinity de 18,5" à l'avant et un autre de 9,4" à l'arrière, et une toute nouvelle interface utilisateur...

Le prix de départ du Cybertruck est de 60.990$ aux Etats-Unis, beaucoup plus élevé qu'annoncé il y a quelques années. Le pickup, au design inspiré du véhicule sous-marin du James Bond "L'Espion qui m'aimait" de 1977, sera proposé en trois versions aux prix de base de 60.990$ à 99.990$. Musk a mis en avant hier la puissance et la rapidité du véhicule, capable selon une vidéo proposée de dépasser une Porsche 911 sur une courte distance... tout en tractant une autre Porsche 911. Le titre Tesla a pourtant réagi en baisse hier aux annonces, et probablement surtout à l'affichage des prix sur le site de Tesla.

Le Cybertruck sera disponible en trois configurations : propulsion arrière, transmission intégrale et "Cyberbeast". La version la moins chère coûtera donc 60.990$, bien plus que le prix annoncé par Musk en 2019. En outre, cette version, un modèle à propulsion arrière avec une autonomie de batterie de 250 miles, ne sera pas disponible avant 2025. Tesla propose la livraison l'année prochaine pour les deux modèles les plus chers, dont le Cyberbeast qui coûtera 99.990$. La version à traction intégrale affichera un prix de départ estimé à 80.000$.

La version à propulsion arrière, la moins chère des trois, au prix de départ d'environ 61.000$ et disponible en 2025, est donc loin des 40.000$ estimés en 2019 par Musk. Depuis, la hausse des coûts de matières est passé par là. "C'est beaucoup plus cher que je ne le pensais", a déclaré Gene Munster, associé directeur chez Deepwater Asset Management, cité par Bloomberg. "Ils doivent augmenter leur production pour faire baisser les prix, et ils savent qu'ils ne pourront pas en produire beaucoup l'année prochaine. La réalité est que le Cybertruck n'est pas encore vraiment sorti", a tranché le spécialiste...

La gamme de prix du Cybertruck limite fortement le marché pour l'heure adressable à une clientèle assez aisée et adepte de looks décalés. Il s'agit du premier nouveau modèle de Tesla en quatre ans, ce qui rend ce lancement assez critique. Du côté de l'autonomie, la version de plus longue autonomie peut donc parcourir environ 340 miles en une charge et est proposée avec un prolongateur d'autonomie ou une batterie supplémentaire qui étend sa portée à 470 miles. En 2019, Musk avait déclaré que le Cybertruck serait capable de parcourir 500 miles en une charge.