Bear market rally ou pas ?

(Boursier.com) — Le S&P 500, indice large américain, a progressé d'environ 10% au cours des deux dernières semaines et a terminé hier à seulement 4% de la clôture record de début janvier, malgré son repli fait d'inquiétudes géopolitiques et économiques. Plusieurs facteurs ont été mentionnés comme favorables, en particulier les conditions de survente et les signaux d'achat à contre-courant provenant d'indicateurs de positionnement et de sentiment déprimés. Le narratif des actions comme couverture contre l'inflation a également fait florès. Cela correspond aussi à la vision selon laquelle les spécialistes pourraient être trop prudents concernant les estimations de bénéfices du premier trimestre, l'inflation stimulant les ventes et les prix aidant à protéger les marges élevées. De plus, le marché aurait désormais 'pricé' largement le durcissement monétaire de la Fed, suite à une série interminable d'interventions de responsables régionaux de la banque centrale américaine mettant en évidence un consensus anti-inflationniste. Les surprises macroéconomiques positives, la normalisation économique et celle de la situation sanitaire, l'impulsion du commerce de détail et les bilans solides des entreprises et des consommateurs seraient aussi des éléments du récit haussier...

Pendant ce temps, les experts débattent aussi de savoir si ce récent rebond peut se révéler réellement durable, ou s'il ne constitue qu'un "rallye du marché baissier". Les points de discussion baissiers continuent de tourner autour d'une Fed qui a spécifiquement déclaré vouloir resserrer les conditions financières et pourrait encore devoir durcir ses positions en cas de persistance d'une très haute inflation, avec de multiples hausses de taux et une réduction du bilan. L'inversion de la courbe des taux préoccupe également, même si son caractère d'indicateur précurseur d'un potentiel ralentissement économique profond est contesté. Les risques de stagflation, le ralentissement de la croissance des bénéfices, le déclin de la relance budgétaire et une incertitude géopolitique accrue constituent aussi des facteurs alarmants.