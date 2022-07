beaconsmind : une directrice financière

(Boursier.com) — beaconsmind a nommé Giulia Sattin au poste de directrice financière à compter du 1er août. Elle sera notamment responsable des services finance, comptabilité, planification des liquidités, contrôle financier et dimension ESG chez beaconsmind.

"Giulia Sattin peut s'appuyer sur de nombreuses années d'expérience et un vaste savoir-faire dans le secteur de la finance. Auparavant, elle était vice-présidente du département Finance, contrôle de gestion et planification chez Cavotec SA, une entreprise mondiale de premier plan dans le domaine des technologies propres. Elle y était responsable du reporting au niveau du groupe et était chargée de la conformité. Avant de rejoindre Cavotec, Mme Sattin a travaillé pour le cabinet d'audit PwC à Lugano (Suisse) et à Milan (Italie), où elle a accompagné des clients internationaux cotés en bourse ainsi que des entreprises des secteurs du retail et de la mode, entre autres", détaille la société.