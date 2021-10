beaconsmind : un premier client aux Emirats Arabes Unis

(Boursier.com) — Cinq mois à peine après l'ouverture à Dubaï de son antenne pour le Moyen-Orient, beaconsmind obtient un premier contrat local. Le fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaînes de distribution, déploie en effet sa solution de marketing géolocalisé auprès de son tout premier client dans les Emirats arabes unis (EAU), le distributeur d'articles de mode Maison-B-More. Le groupe utilisera la suite logicielle et le hardware Beacon de beaconsmind dans ses magasins.

Cette acquisition client, remportée en un temps record, met en exergue la pertinence du plan de développement international de beaconsmind, et augure d'autres succès à venir dans le cadre de son ambitieux programme de préouverture qui sera décliné en attendant l'ouverture prochaine d'antennes en Asie-Pacifique et dans la zone Amériques.

Anis Al Jallaf, Président Directeur Général de Maison-B-More, déclare : "Grâce à beaconsmind, nous allons pouvoir offrir dans nos magasins physiques une expérience d'achat qui tire parti des meilleures techniques de marketing que nous avons développées en ligne. Notre accès exclusif à certaines marques nous confère une forte proportion de clients fidèles et récurrents. Toutefois, nous n'avons pas été à même de tirer pleinement parti de ce potentiel à travers notre réseau, et de faire bénéficier nos clients d'une expérience différenciée dans nos magasins. C'est aujourd'hui rendu possible et même facile avec beaconsmind. Nos équipes commerciales ont accueilli avec enthousiasme ce nouvel outil puissant qui leur permet d'interagir avec les clients d'une façon totalement nouvelle".

Ce nouveau contrat, remporté deux mois seulement après celui signé avec Roberto Cavalli, confirme l'accélération du cycle commercial de beaconsmind. Il valide, en outre, la stratégie de développement international de beaconsmind annoncée cette année. L'équipe de vente locale a constitué un vivier de prospects grandement intéressés par la solution de marketing géolocalisé de la Société dans des secteurs comme les galeries marchandes, les clubs de gym, les supermarchés et les hypers, la logistique, la culture, ainsi que les hôtels, restaurants et cafés.