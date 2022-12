beaconsmind : un broker confirme son soutien

(Boursier.com) — Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG a publié une nouvelle étude sur beaconsmind AG, fournisseur SaaS leader dans le domaine du marketing basé sur la localisation (LBM) et de l'analyse. La recommandation reste inchangée à "Achat" avec un objectif de cours maintenu à 30 euros.

Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG voit donc un potentiel d'appréciation très clair de plus de 150% par rapport au niveau actuel de l'action. Le cours de clôture de l'action beaconsmind sur XETRA était de 11,70 euros le 16 décembre 2022.

L'acquisition d'une participation majoritaire dans le fournisseur de hotspots Wifi Frederix Hotspot est transformante et fortement créatrice de valeur pour beaconsmind, selon l'évaluation mise à jour de l'analyste de Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG. Le chiffre d'affaires de beaconsmind devrait passer de 2,5 millions d'euros actuellement à près de 6 millions d'euros. beaconsmind est en passe d'atteindre le seuil de rentabilité en 2023, accompagné d'une progression significative de la marge. Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG prévoit d'importantes synergies de revenus, notamment dans le secteur du commerce de détail, où Frederix compte plus de 100 centres commerciaux et plus de 1.000 magasins de détail parmi ses clients. L'étude souligne également positivement le gain d'une chaîne de pizzas mondiale de premier plan comme nouveau client. Cette chaîne a l'intention d'utiliser la solution beaconsmind à l'avenir sur d'autres marchés nationaux au Moyen-Orient avec plus de 300 restaurants.