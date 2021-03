Beaconsmind : résultats conformes à la guidance

(Boursier.com) — beaconsmind , fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce aujourd'hui ses résultats semestriels pour la période de juillet à décembre 2020, correspondant au premier semestre de son exercice 2020/2021, et confirme son objectif de CHF 11 millions de chiffre d'affaires et d'un montant d'EBITDA positif de CHF 1 million pour l'année 2021.

Les résultats sont conformes à la guidance présentée lors de la cotation en février 2021, avec un EBITDA négatif de CHF 0,9 million et un chiffre d'affaires de CHF 0,15 million. Le chiffre d'affaires est en retrait de 70% comparé à la même période en 2019, avant que la pandémie n'affecte l'activité, où celui-ci s'élevait à CHF 0,5 million avec un pipeline de déploiement solide. L'impact de la pandémie COVID-19 sur les clients de beaconsmind a été significatif et a engendré des fermetures de magasins sur l'ensemble des marchés entraînant la mise en arrêt de projets et un report dans le déploiement de la solution beaconsmind.

Néanmoins, la Société a effectué une importante levée de fonds en décembre 2020 auprès d'investisseurs soutenant la Société dans sa volonté de devenir leader de son secteur. En parallèle, beaconsmind a investi dans sa visibilité au niveau mondial en réalisant les travaux juridiques et comptables nécessaires à sa cotation en février sur Euronext à Paris.

Par conséquent, comparé à l'exercice précédent, la Société bénéficie d'une structure financière et bilancielle solide, affichant CHF 1,9 millions de trésorerie en fin de période contre CHF 70 milliers en 2019.

La Société a également profité de cette période pour développer davantage les fonctionnalités de sa solution, les ventes auprès de ses clients ainsi que sa stratégie marketing.

La Société n'est pas restée inactive durant cette période marquée par la pandémie. beaconsmind a saisi l'occasion pour approfondir les liens avec ses clients en établissant de manière collaborative le positionnement de leurs réseaux de magasins physiques afin de profiter au mieux de la reprise de la consommation lorsque les magasins seront autorisés à rouvrir. Ainsi, les clients de la Société seront en mesure d'offrir une expérience réellement supérieure grâce à une interaction innovante avec leurs clients et à des initiatives digitales qui positionneront l'expérience en magasin au même niveau que les achats en ligne. Dans le secteur du commerce de détail, les premiers mois de 2021 ont permis d'engranger un futur potentiel de traction significatif et nos clients s'attendent désormais à ce que le report de la consommation des achats et l'augmentation de l'épargne des ménages se traduisent par une hausse sans précédent des ventes. Notre solution marketing est un outil essentiel pour eux dans l'essor de leurs ventes, l'expérience d'achat et la fidélité client, et cela se traduira par des déploiements importants de notre solution cette année.

Cette reprise significative de la croissance sera rendue possible par la réactivation des déploiements précédemment reportés et par l'acquisition de nouveaux clients disposant de réseaux de magasins importants où la solution beaconsmind sera mise en oeuvre. De plus, la Société a reçu un intérêt significatif lors du roadshow d'ouverture de son antenne au Moyen-Orient, où les politiques d'ouverture de magasins sont favorables aux entreprises et où les campagnes de vaccination bien engagées. Cela confirme l'importance de la diversification géographique, au coeur de la stratégie d'expansion internationale de la Société.

Aujourd'hui, beaconsmind confirme ses perspectives pour 2021 telles que communiquées dans le prospectus de cotation, avec un chiffre d'affaires de CHF 11 millions et un montant d'EBITDA positif de CHF 1 million.

En conclusion, la société bénéficie actuellement de nombreuses tendances favorables. beaconsmind peut compter sur son financement et poursuit son développement à l'international. Un nouveau client important a récemment été remporté et les liens ont été renforcés avec ses clients existants. Enfin, beaconsmind a également développé davantage sa solution SaaS, ses ventes ainsi que le marketing. Dans ce contexte la société estime être bien positionnée pour profiter de la reprise prochaine du commerce de détail.