beaconsmind : report de publication annuelle

(Boursier.com) — beaconsmind AG annonce que la publication de son rapport financier annuel pour l'exercice 2021/2022 (du 01/07/2021 au 30/06/2022) sera de nouveau retardée. Cette situation s'explique par la complexité du passage des normes comptables suisses aux normes IFRS, "ce qui implique un travail supplémentaire conséquent". Dans ce contexte, beaconsmind et la société d'audit PricewaterhouseCoopers (PwC) "ont besoin de plus de temps que prévu. beaconsmind et PwC fournissent actuellement leurs meilleurs efforts pour mener à bien le processus d'audit".

La publication du rapport financier annuel 2021/2022 est prévue pour la fin du mois de février 2023.