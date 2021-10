beaconsmind poursuit son expansion géographique

(Boursier.com) — beaconsmind publie ses résultats annuels pour la période de juillet 2020 à juin 2021 correspondant à son exercice 2020/2021. Les résultats, bien qu'inférieurs aux prévisions données lors de l'introduction en bourse en février 2021, font ressortir une croissance du chiffre d'affaires de +56% à 780 K CHF, et un Ebitda négatif de -2 millions CHF.

Le principal facteur de sous-performance de la croissance du chiffre d'affaires est l'impact de la pandémie COVID-19 sur les clients qui a entraîné le report des déploiements de la solution beaconsmind dans les magasins.

Pour les 1er prochains mois, le nombre de magasins dans lesquels devaient être déployés la solution beaconsmind s'élève à plusieurs milliers, alors que la base de magasins actuellement installés se compte en centaines. La société est prête à répondre aux commandes de projets mondiaux en un temps record, avec une capacité d'installation d'au moins 100 magasins par semaine, contre moins de 30 au moment de la cotation en février dernier. Cette amélioration de la capacité et l'augmentation connexe des coûts fixes d'exploitation sont les principaux facteurs de l'accroissement de la perte, en plus des coûts liés à la cotation des actions de la société sur le marché Euronext Access à Paris en février 2021 et à la Bourse de Vienne en mars 2021.

La force de vente de la société a été renforcée au cours de la période et a permis d'acquérir un nombre record de nouveaux clients. beaconsmind dispose désormais d'une force de vente spécialisée dans plusieurs verticales de la vente au détail et dotée d'un important portefeuille de potentiels nouveaux clients. Cet investissement dans les ventes constituait un objectif prioritaire pour beaconsmind, la société cherchant à réduire sa dépendance à l'égard des grands comptes via une diversification vers de nouvelles verticales telles que les grands magasins, les supermarchés/ hypermarchés, la logistique, la culture et les hôtels/restaurants/cafés.

Enfin, la société a étendu sa portée géographique en ouvrant une antenne à Dubaï (Emirats arabes unis), où elle s'est associée à Seed Group, afin de proposer des logiciels et des solutions de marketing géolocalisé pour les chaînes de magasins dans la région du Moyen-Orient. Grâce à ce partenariat, beaconsmind dispose désormais d'un accès direct aux entreprises de la famille royale de Dubaï, telles que Emirates airlines et le Jumeirah Group, ouvrant la voie à un déploiement potentiel de la solution beaconsmind dans un ensemble important d'hôtels, de restaurants, de commerces de détail et de lieux de bien-être au Moyen-Orient, en Europe et en Asie. En fournissant un siège social à la société et en agissant en tant que sponsor local, le groupe Seed affirme son soutien envers beaconsmind pour faciliter son entrée sur ce marché.