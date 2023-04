beaconsmind : optimiste pour 2023 dans un contexte de développement dynamique

(Boursier.com) — beaconsmind AG, leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l'analyse de donnée, annonce que l'exercice 2021/2022 (juillet 2021 à juin 2022) a été couronné de succès. Au cours de la période, l'entreprise a poursuivi sa croissance dynamique et s'est implantée avec succès sur de nouveaux marchés. Le groupe suisse a par ailleurs pu étendre les coopérations existantes et étendre son portefeuille clients. Le bon développement commercial s'est ainsi reflété au niveau opérationnel au travers des principaux ratios financiers 2021/2022.

En 2022, beaconsmind enregistre une bonne dynamique dans l'acquisition de nouveaux clients et l'expansion internationale. Son chiffre d'affaires est en hausse de 249,5% à 1,99 million de francs suisses pour une marge bénéficiaire brute de 90,1%. Le bénéfice avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) est passé de -4,51 millions de francs suisses à -2,25 millions de francs suisses. Le ratio de fonds propres s'est établi à 62,56% (37,54% l'année précédente).

Perspectives 2023

L'année 2023 sera le 1er exercice fiscal de beaconsmind, qui s'accordera avec l'année civile correspondante. L'alignement de l'exercice fiscal sur l'année civile s'accompagne de simplifications comptables qui permettront une meilleure comparabilité des indicateurs clés de performance.

beaconsmind a bénéficié d'une situation financière solide au cours de la période considérée, avec des liquidités de 2,97 millions de francs suisses. Grâce à sa technologie innovante LBM, beaconsmind et ses filiales Frederix, Netopsie et Socialwave sont parfaitement positionnées sur le marché pour poursuivre leur croissance. En 2023, le déploiement est prévu dans plus de 1 500 magasins supplémentaires dans le monde.

Pour l'exercice 2023, beaconsmind prévoit d'augmenter son chiffre d'affaires à environ 10,9 millions d'euros et d'atteindre le seuil de rentabilité à la fin de l'année. L'Ebitda devrait progresser pour atteindre une fourchette de +2,7 millions d'euros à +2,9 ME.