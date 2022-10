beaconsmind : nouveau client

(Boursier.com) — beaconsmind AG, leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l'analyse de données, annonce avoir gagné comme nouveau client l'une des plus grandes chaînes de pizzerias au monde. L'entreprise commencera à utiliser les solutions LBM de beaconsmind dans les restaurants de Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU). Il est prévu de déployer la solution beaconsmind dans d'autres pays du Moyen-Orient, dans lesquels la chaîne de pizzerias exploite plus de 300 de ses 5.500 restaurants, présents dans une cinquantaine de pays.

En connectant la suite beaconsmind à l'application de la chaîne de pizzerias, l'entreprise ouvre de nouveaux canaux de communication et de marketing. Les clients peuvent ainsi recevoir des offres sur mesure et en temps réel directement sur le point de vente, par exemple dans les espaces de restauration ou les emplacements sur les aires d'autoroute. En reliant les données de l'application à celles des restaurants fixes, la chaîne de pizzerias peut améliorer considérablement ses capacités de profilage et ainsi répondre directement aux commentaires des clients, renforçant très significativement l'expérience client.

L'application de la chaîne de pizzerias compte plus de 500.000 utilisateurs enregistrés aux EAU et plus de 10 millions dans le monde. Les utilisateurs de l'application peuvent configurer leur pizza préférée en ligne, commander des plats, trouver des restaurants à proximité et effectuer des paiements sans contact via l'application. Ils reçoivent également des offres exclusives dans l'application et des points de fidélité qu'ils peuvent ensuite, échanger contre des pizzas et des plats d'accompagnement gratuits.