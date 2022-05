beaconsmind : Forte croissance attendue de la demande des solutions en Inde, Asie et Arabie Saoudite jusqu'en 2030

(Boursier.com) — beaconsmind AG, leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l'analyse de données, poursuit son expansion internationale et renforce son équipe commerciale avec des experts renommés dans les domaines de la vente et du développement commercial.

Vivek Narayan Singla et Mahmoud Alawneh rejoignent la Société afin de contribuer à son développement sur de nouveaux marchés, respectivement en tant que Senior Sales Manager MOAN & Inde et Sales Manager Arabie-Saoudite. Leur mission portera également sur l'acquisition de nouveaux clients à fort potentiel via la mise en place de structures de vente correspondantes, en particulier en Inde et en Arabie Saoudite.

Vivek Narayan Singla était auparavant Chief Revenue Officer (CRO) chez LPS Brands, une société de marketing digital de premier plan, où ses responsabilités comprenaient la gestion des ventes et du développement opérationnel. Il a par ailleurs occupé le poste de directeur commercial chez Google.

Mahmoud Alawneh rejoint beaconsmind après avoir travaillé chez Bespin Global où il était notamment responsable de l'acquisition de nouveaux clients en tant que Gestionnaire des comptes de l'entreprise. M. Alawneh a également occupé les postes de directeur des ventes régionales chez Oracle et directeur des canaux de vente chez Microsoft.

Conformément à sa stratégie, l'expansion de son équipe commerciale permet à beaconsmind de cibler deux régions à forte croissance, très attractives pour les solutions de LBM. Selon des études de premier plan, le volume du marché de la vente au détail en Inde devrait atteindre environ 1.500 milliards de dollars USD d'ici 2030. Cela implique une forte augmentation des dépenses des détaillants dans l'infrastructure des magasins, la technologie et l'acquisition de clients. Globalement, une croissance annuelle moyenne du marché d'environ 32% est attendue en Inde et en Asie pour des solutions répondant à ces problématiques. Pour l'Arabie saoudite, l'augmentation annuelle moyenne prévue de la demande pour les offres technologiques correspondantes est d'environ 53%. En Inde et en Arabie saoudite, environ 760.000 magasins de proximité sont actuellement qualifiés pour l'utilisation de solutions de marketing basé sur la localisation.

Max Weiland, PDG de beaconsmind déclare : "L'Inde et l'Arabie saoudite sont des marchés intéressants qui présentent pour nous un grand potentiel dans le cadre de notre stratégie de croissance. Par conséquent, nous sommes très heureux d'accueillir chez beaconsmind Vivek Narayan Singla et Mahmoud Alawneh, deux responsables expérimentés des ventes dans ces régions. Grâce à leur savoir-faire spécifique, Vivek et Mahmoud apporteront des catalyseurs importants pour notre croissance et contribueront ainsi à la réussite de notre développement. Nous sommes convaincus qu'ensemble, nous consoliderons notre positionnement sur le marché dans de nouvelles régions à forte croissance."

Beaconsmind participera à l'Indian Retail & eRetail Congress (IReC) à Bangalore, en Inde, les 24 et 25 mai 2022. L'IReC est l'un des événements les plus importants et les plus significatifs pour les détaillants en Asie.