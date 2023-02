beaconsmind : finalisation de l'acquisition de Frederix

(Boursier.com) — beaconsmind AG a finalisé avec succès l'acquisition de 51% des actions de Frederix Hotspot GmbH.

Avec l'acquisition de Frederix, beaconsmind étend stratégiquement son modèle économique en tant que vendeur de solutions de point de vente B2B et entre dans le secteur proche des hotspots.

Frederix a son siège social à Hanovre, en Allemagne, et est un fournisseur de solutions Wi-Fi pour les entreprises (Frederix Hotspot) et un développeur de technologies de points d'accès Wi-Fi intelligents et basées sur le cloud (Frederix Cloud Wifi). Les produits de l'entreprise assistent les clients dans la mise en réseau, le contrôle et la surveillance des réseaux WLAN. Les solutions de Frederix sont actuellement utilisées par plus de 500 clients dans environ 10.400 points de vente.

Frederix est non-endetté, financièrement solide et génère un cash-flow positif. Grâce à cette transaction, eKomi Holding GmbH, l'un des principaux investisseurs de Frederix et l'une des principales sociétés d'évaluation en Europe, devient un actionnaire stratégique de beaconsmind. Dans le cadre de l'acquisition de Frederix, l'offre de beaconsmind sera élargie à l'avenir pour inclure la plateforme d'évaluation SaaS d'eKomi, qui propose des solutions de bout en bout pour les clients B2B.

Grâce à cette acquisition, beaconsmind fera plus que doubler son chiffre d'affaires, qui passera de 2,0 à 2,5 millions d'euros actuellement à environ 5,5 à 6,0 ME au cours de l'exercice 2023. La société prévoit d'atteindre le seuil de rentabilité en 2023 et de dégager une forte rentabilité dans les années à venir. En plus de l'Ebitda actuel de 0,5 ME de Frederix, beaconsmind prévoit des synergies de coûts d'au moins 0,3 ME et une croissance significative.