beaconsmind : du soutien

(Boursier.com) — Quirin Privatbank AG a initié la couverture de beaconsmind AG, leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l'analyse de données. Sa recommandation est à achat pour les actions de la société. L'objectif du cours ressort à 20 euros.

Selon l'analyste Katharina Schmenger, beaconsmind dispose d'un business model unique bénéficiant d'une concurrence limitée. L'analyste souligne qu'il existe peu d'acteurs du secteur LBM à être principalement spécialisés sur les petits et moyens détaillants. Cette dernière estime qu'en tant que 'pure player' du LBM, beaconsmind dispose d'un très grand potentiel de croissance auprès des clients existants et des nouveaux clients. La technologie de beaconsmind peut être facilement déployée dans diverses industries, met en avant l'analyste qui prévoit, par ailleurs, une croissance annuelle du chiffre d'affaires de 167% d'ici 2024, ainsi qu'une nouvelle augmentation de la marge brute et de la part des revenus récurrents dans le chiffre d'affaires total.

L'action beaconsmind est sur un dernier cours de 10,8 euros.