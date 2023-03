beaconsmind : diffère à nouveau la publication de son rapport financier annuel

(Boursier.com) — beaconsmind AG, leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l'analyse de données, reporte une nouvelle fois la publication de son rapport financier annuel pour 2021-2022 (1er juillet 2021 au 30 juin 2022).

La société d'audit PricewaterhouseCoopers (PwC) a indiqué que la date prévue ne pourra pas être respectée en raison de la conversion complexe de la norme comptable des Swiss GAAP aux IFRS, qui nécessite plus de temps que prévu pour l'audit. "beaconsmind et PwC travaillent le plus rapidement possible pour mener à bien le processus d'audit", indiquent PricewaterhouseCoopers et beaconsmind.

La publication du rapport financier annuel 2021-2022 reste "prévue dans un avenir proche".