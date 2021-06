beaconsmind annonce sa collaboration avec la maison de haute couture Roberto Cavalli

(Boursier.com) — beaconsmind , fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce sa collaboration avec la maison de haute couture Roberto Cavalli, qui existe depuis 50 ans. Roberto Cavalli utilisera la suite logicielle et le hardware Beacon de Beaconsmind pour transformer son expérience d'achat.

Depuis "Limbo", la première boutique ouverte par Roberto Cavalli à Saint-Tropez dans les années 70, la marque a toujours proposé une expérience de shopping haut de gamme et innovante dans son réseau international de magasins. Le premier magasin de Roberto Cavalli se distinguait en effet de la boutique traditionnelle, avec du sable au sol, des clients marchant pieds nus, et des vêtements placés sur des étagères ou suspendus, le tout respectant un ordre chromatique précis. La visite de Brigitte Bardot contribua également à la renommée de l'enseigne, la transformant en un lieu de rencontre de personnalités à la mode faisant du shopping.

Dans le monde omnicanal d'aujourd'hui, et depuis son acquisition par DAMAC properties en 2019, le Groupe développe conjointement leur expérience d'achat et leurs initiatives de e-commerce. Grâce à la solution beaconsmind, les équipes marketing de Roberto Cavalli pourront transformer le parcours client en magasin dans leur réseau d'enseignes, en interagissant en temps réel avec des messages, des offres et d'autres interactions locales et personnalisées basées sur les profils de leurs clients, leur historique d'achat et leur localisation.

M. Ennio Fontana, Directeur Général de Roberto Cavalli, a déclaré : "Grâce à beaconsmind, nos créateurs seront en mesure de concevoir des expériences innovantes pendant que les clients naviguent dans nos magasins, et ainsi non seulement de combler le fossé entre les expériences en ligne et hors ligne, mais aussi de mettre en valeur le caractère innovant des imprimés, l'esthétique opulente et l'esprit animal de notre marque, qui est exceptionnelle à vivre en personne."