beaconsmind AG : Une chaîne de cafés en Inde mise sur la solution beaconsmind pour son développement

(Boursier.com) — beaconsmind AG, leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l'analyse de données, a gagné un nouveau client en Inde avec une des chaînes de cafés dont la croissance est l'une des plus rapides de cette région en forte expansion. Ainsi, la demande soutenue pour les solutions innovantes de marketing géolocalisé de beaconsmind se poursuit. À ce jour, la chaîne de cafés exploite des cafés dans dix villes et ambitionne de porter le nombre de ses cafés à environ 300 dans plus de 20 villes.

En utilisant le logiciel beaconsmind Suite conjointement à l'application de son enseigne, la société ouvre de nouveaux canaux de marketing et de communication individualisés. Grâce à la combinaison des données numériques et des données provenant des magasins, elle peut proposer à ses clients des offres personnalisées à tous les points de contact et améliorant ainsi leur expérience.

L'application de la société offre aux utilisateurs de nombreux avantages : des programmes de fidélité et d'abonnement ainsi que des offres en cours. En outre, les utilisateurs peuvent utiliser l'application pour acheter du café, des fournitures de torréfaction telles que des sacs à café et du merchandising, recharger leurs cartes de fidélité pour le paiement et s'inscrire à divers événements et cours. L'application de l'entreprise compte déjà des dizaines de milliers d'utilisateurs enregistrés.

Max Weiland, PDG de beaconsmind, a commenté : "L'Inde fait partie d'une des régions en pleine croissance que nous avons ciblée pour beaconsmind. Nous sommes impatients d'accompagner l'une des chaînes de cafés à la croissance la plus rapide et de créer ensemble un nouvel élan pour le développement futur de l'entreprise. Les détaillants en Inde investissent actuellement massivement dans les nouvelles technologies et dans les infrastructures des magasins. Les spécialistes prévoient que le volume du marché dans le secteur de la vente au détail atteindra environ 1,5 trillion de dollars d'ici 2030. Pour nous, cela se traduit par des opportunités de croissance très intéressantes dans le domaine des solutions LBM. Nous sommes donc confiants quant à notre développement sur ce marché de croissance attractif."