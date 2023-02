beaconsmind AG étend ses activités dans le segment des hotspots en rachetant le fournisseur de solutions DSL Netopsie

(Boursier.com) — beaconsmind AG acquiert 100% des actions de l'entreprise Ingenieurbüro Netopsie via sa filiale FREDERIX Hotspot. Avec l'acquisition de Netopsie, beaconsmind poursuit l'expansion de ses activités sur le segment connexe des hotspots, conformément à sa stratégie.

Netopsie est un développeur et fournisseur de solutions internes DSL, TV, LAN et WLAN. Les produits de la société aident les clients à mettre en réseau, digitaliser et à déployer des infrastructures à haute performance. Les solutions sont utilisées, entre autres, dans l'hôtellerie, la santé, l'éducation, le commerce de détail, les municipalités et les centres sportifs.

Le prix total de l'acquisition de Netopsie est de 500.000 euros. Sur ce montant, 200.000 euros seront payés immédiatement à la conclusion du contrat et 300.000 euros supplémentaires sur une période de cinq ans. Après l'acquisition, FREDERIX aura un accès complet à la large base de clients de Netopsie, y compris des comptes tels que TUI, avec TUI Blue et Robinson Club, ainsi qu'aux flux de trésorerie de Netopsie. Netopsie est financièrement solide, sans dette et générant un flux de trésorerie positif. La société a réalisé un chiffre d'affaires de 650.000 euros et un EBITDA de 100.000 euros en 2022. beaconsmind consolidera entièrement les chiffres de Netopsie après l'acquisition et anticipe d'importantes synergies opérationnelles et commerciales via des opportunités de cross-selling.

Logique de l'opération

Netopsie DSL et Netopsie Koaxial sont des solutions permettant de construire rapidement et facilement un réseau et de fournir internet dans chaque pièce, par exemple dans un hôpital ou une maison de retraite, sans avoir à poser de nouveaux câbles. En outre, l'entreprise soutient la planification et la réalisation de solutions d'infrastructure complexes pour le raccordement de solutions IOT modernes.

Grâce à cette solution de rupture, beaconsmind va considérablement élargir son positionnement sur la chaîne de valeur et diversifier massivement sa base de clients et de revenus. À l'avenir, les clients auront accès à la fois à la technologie et aux solutions pour le Bluetooth low-energy et le WiFi hotspot, et pourront proposer la gestion des données et le partage d'avis à leurs utilisateurs. L'offre sera améliorée via l'utilisation de la plateforme d'évaluation SaaS d'eKomi qui fournit des solutions de bout en bout pour les clients B2B.

Stefan Gerecke, l'actuel PDG de Netopsie, jouera un rôle important chez FREDERIX avec un engagement à long terme pour construire la nouvelle solution verticale pour FREDERIX.

Jonathan Sauppe, PDG de FREDERIX, filiale de beaconsmind a déclaré : "L'acquisition de Netopsie est une étape importante pour notre société. Je suis très heureux d'accueillir Stefan Gerecke dans l'équipe FREDERIX. Cette acquisition nous permettra d'élargir notre offre de produits dans le domaine connexe des hotspots et d'offrir à nos clients une offre encore plus complète. En outre, nous élargissons considérablement notre réseau de clients existant grâce à la base de Netopsie, ce qui nous permet d'offrir nos solutions à un portefeuille encore plus large."