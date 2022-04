beaconsmind AG annonce son listing à la bourse de Francfort, prévu le 13 avril

(Boursier.com) — beaconsmind AG, leader dans la fourniture de solutions SaaS de marketing géolocalisé et dans l'analyse de données, a obtenu l'approbation de la Deutsche Börse pour une cotation sur le segment de marché Scale de la Bourse de Francfort, à partir du 13 avril 2022. Outre la cotation sur Scale à Francfort, les actions seront également négociables sur le marché électronique XETRA où sont échangés d'importants volumes. beaconsmind bénéficiera ainsi d'un accès renforcé aux marchés des capitaux et d'une visibilité accrue auprès des investisseurs institutionnels.

Le partenaire accompagnant la société dans cette opération, et qui agira comme Listing Sponsor, est Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG.

Au cours des derniers mois, beaconsmind a mené avec succès diverses opérations de capital. Fin décembre 2021, l'entreprise a réalisé une augmentation de capital de 5,8 millions de francs suisses via le placement de 580.000 nouvelles actions auprès d'un investisseur institutionnel de référence. Les fonds levés sont destinés au financement de la poursuite de l'extension du réseau de distribution et des capacités d'installation ainsi qu'à l'expansion sur de nouveaux marchés. La part du flottant au capital s'élève actuellement à environ 36%, le fondateur et PDG de beaconsmind, Max Weiland, s'étant engagé à détenir environ 19% de la société. Le 18 mars 2022, beaconsmind a retiré ses actions de la Bourse de Vienne.

Parallèlement à la cotation envisagée sur Scale et XETRA à la Bourse de Francfort, beaconsmind a poursuivi l'amélioration de ses normes de reporting et prévoit désormais de publier ses chiffres d'affaires en euros en plus des francs suisses. Par ailleurs, l'ajustement de l'année fiscale (précédemment du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante) à l'année civile a été approuvé et, à partir de l'exercice 2021/2022, beaconsmind mandatera le cabinet international d'auditeurs PriceWaterhouseCoopers pour la certification de ses états financiers et la conformité aux normes comptables IFRS.

Le titre beaconsmind est actuellement couvert par les bureaux de recherche Hauck & Aufhäuser Lampe Privatbank AG ainsi que Baader Bank AG. beaconsmind a pour ambition d'élargir la couverture de son titre auprès de sociétés qualifiées dans les mois à venir et organisera plusieurs roadshows de présentation avec les investisseurs.

beaconsmind bénéficie d'une croissance dynamique. Au cours du premier semestre de l'exercice 2021/2022 (juillet à décembre 2021), le chiffre d'affaires a augmenté de 554%, passant de 0,15 million de francs suisses à environ 0,98 million de francs suisses. Le bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement (EBITDA) s'est lui aussi nettement amélioré, passant de -0,9 million de francs à -0,77 million de francs (+14%). Les revenus récurrents des affaires courantes s'établissent à environ 90%. Au cours des derniers mois, beaconsmind a réussi à pénétrer de nouveaux marchés internationaux et à gagner de nouveaux clients, notamment la chaîne de mode tchèque Prodes, le bijoutier italien Nove 25, UFC Gym ou, encore, le détaillant de mode Maison-B-More aux Émirats arabes unis. Parmi les autres clients de beaconsmind figurent entre autres Adidas, Depot et Roberto Cavalli. Actuellement, les solutions de beaconsmind sont utilisées dans environ 230 magasins dans 40 pays.