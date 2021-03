beaconsmind AG annonce sa collaboration avec DEPOT

beaconsmind AG annonce sa collaboration avec DEPOT









Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — beaconsmind , fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les enseignes de distribution, annonce le déploiement de sa solution pour DEPOT, l'un des principaux spécialistes de l'ameublement domestique dans les pays germanophones, avec plus de 500 magasins en Allemagne, en Autriche et en Suisse.

DEPOT utilisera la suite logicielle de beaconsmind et le hardware Beacon, qui communiqueront avec l'application mobile de la marque pour transformer l'expérience d'achat en magasin grâce aux interactions digitales.

Par l'intermédiaire de son application mobile existante, DEPOT pourra interagir en temps réel via des messages, offres et autres interactions locales et personnalisées au sein de ses magasins. Ce nouveau canal de marketing et d'expérience client, hautement performant et mesurable, contribuera à combler le fossé entre les expériences d'achat en ligne et hors ligne. beaconsmind permettra à DEPOT de mieux connaître ses clients, et d'adapter les offres et les recommandations au fur et à mesure de leur parcours au sein des différents rayons du magasin tels que ceux consacrés au mobilier, à la décoration et aux accessoires pour la maison.

Dr. Gunnar George, Directeur Général de DEPOT, déclare : " L'utilisation de technologies disruptives est cruciale pour les distributeurs. Nos clients étant de plus en plus habitués aux usages digitaux, il est prioritaire pour nous d'ouvrir ces canaux d'interaction numérique. Notre offre qui évolue au fil des saisons et des tendances, et nos magasins grands formats, sont idéaux pour favoriser l'interaction avec les clients directement par le biais de leur mobile. Nous sommes impatients de rendre l'expérience d'achat plus passionnante pour les clients en leur proposant des interactions personnalisées et pertinentes en fonction de leur position dans le magasin ".