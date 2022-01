beaconsmind AG annonce la signature d'un contrat avec NOVE25

(Boursier.com) — beaconsmind , fournisseur suisse de solutions SaaS de marketing géolocalisé pour les chaines de distribution, annonce aujourd'hui la mise en oeuvre d'une solution de marketing géolocalisé pour NOVE25, un groupe italien de bijouterie. Fondée à Milan en 2005 et avec plus de 20 magasins en nom propre en Europe à ce jour, NOVE25 est l'une des premières marques à avoir proposé des bijoux personnalisés.

Ayant pour mission de révolutionner le monde de la bijouterie, chaque magasin NOVE25 reflète la philosophie de la marque, à savoir l'artisanat italien et la personnalisation. Ses collections reflètent les énergies créatives des tatoueurs, des artistes de rue, des musiciens et, bien sûr, de ses clients. L'approche très personnelle de la marque sera accentuée par la solution de beaconsmind, qui permettra aux équipes marketing de mieux saisir les profils des clients et d'anticiper efficacement l'évolution constante de leurs goûts et de leurs modes d'expression.

Au croisement de la bijouterie, du design, des accessoires et de la mode, les magasins de NOVE25 se démarquent fortement des bijouteries grand luxe et de leurs prix élevés. Grâce à un flux quotidien important dans ses magasins, la Société exploite la puissance des données afin d'augmenter ses capacités de profilage, et ainsi accroître la fidélité, le volume du panier moyen et les ventes. Au coeur des nouvelles campagnes d'interaction, la solution beaconsmind aidera à cibler les jeunes générations au travers de messages personnalisés et d'approches digitales. La solution beaconsmind, qui permet d'intégrer les idées et les commentaires des clients, soutiendra NOVE25 dans sa stratégie de conception de produits qui inspirent et embellissent la personnalité de sa clientèle grandissante.

M. Roberto Dibenedetto, CEO et fondateur de NOVE25, a déclaré : "La personnalisation est au coeur de la philosophie de notre marque et les interactions digitales sont aujourd'hui indispensables pour nos clients. La solution de beaconsmind permet de réunir ces deux aspects de manière transparente. Nos magasins sont uniques et se différencient fortement via leur canal de vente en ligne très performant. La prochaine étape naturelle est désormais de renforcer les capacités digitales de nos magasins. Grâce à beaconsmind, nous serons en mesure d'interagir avec nos acheteurs par le biais d'un canal particulièrement apprécié et de fusionner de manière transparente le meilleur du shopping en ligne et hors ligne."