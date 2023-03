beaconsmind AG acquiert le fournisseur de services de hotspots Wi-Fi Socialwave GmbH

(Boursier.com) — beaconsmind AG va acquérir 100% des parts de Socialwave GmbH dans le cadre d'une nouvelle acquisition et d'une extension cohérente de son business model en tant que vendeur de solutions de point de vente B2B.

Le prix d'achat total est de 10 millions d'euros par le biais d'une combinaison de dettes à faible coupon, de liquidités et de 350.000 nouvelles actions beaconsmind pour les vendeurs.

La transaction est fortement relutive avec un chiffre d'affaires de 4,5 millions d'euros et un EBITDA d'environ 1,8 million d'euros. D'importants effets de synergie et une fertilisation croisée des clients sont attendus, selon la direction.