beaconsmind : accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans FREDERIX Hotspot GmbH

(Boursier.com) — beaconsmind AG annonce un accord pour l'acquisition d'une participation majoritaire de 51% dans FREDERIX Hotspot GmbH dans le cadre d'une extension transformante et cohérente de son modèle commercial de fournisseur B2B de solutions pour les points de vente.

FREDERIX est un fournisseur de solutions Wifi d'entreprise (FREDERIX Hotspot) ainsi qu'un développeur de technologies de hotspots WLAN intelligents et basés sur le cloud (FREDERIX Cloud Wifi). La société offre des produits qui aident les clients dans la mise en réseau, le contrôle et la surveillance des réseaux WLAN.

beaconsmind émettra 155.500 actions à un prix de 13 euros par action. Les nouvelles actions sont émises avec une prime de 19% par rapport au prix du cours de clôture de l'action beaconsmind vendredi sur le marché XETRA.

Avec l'acquisition de la majorité du capital, beaconsmind bénéficiera d'une intégration complète des flux de trésorerie et consolidera à l'avenir les comptes de FREDERIX en intégration globale. FREDERIX est une société bien gérée avec des flux de trésorerie restés positifs tout au long de la pandémie et un bilan ne portant aucune dette.

Sur une base pro forma, les revenus actuels de beaconsmind en rythme annualisé seront plus que doublés via cette acquisition, passant d'une fourchette de 2 à 2,5 millions d'euros à environ 5,5 à 6 millions d'euros, et la société accélérera son chemin vers la rentabilité, avec un seuil de rentabilité prévu pour la mi-2023 et une forte profitabilité attendue par la suite.

La nouvelle équipe de direction prévoit des synergies de coûts combinées d'au moins 0,3 million d'euros en plus de l'EBITDA actuel de 0,5 million d'euros de FREDERIX, et attend une progression significative de cet indicateur par la suite.