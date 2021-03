beaconsmind a un plan pour l'international

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — beaconsmind annonce son plan de développement international, visant l'accompagnement global de ses clients et son expansion sur de nouveaux marchés, ainsi que l'ouverture dans les prochains mois d'une antenne au Moyen-Orient.

La stratégie de développement international repose sur l'ouverture de trois nouvelles antennes internationales d'ici fin de 2022 dans les zones Moyen-Orient, Asie-Pacifique et Amériques. Une stratégie de vente adaptée à la région est en effet nécessaire pour promouvoir efficacement la solution SaaS beaconsmind, la plupart des responsables clés impliqués dans le processus de vente étant généralement basés dans les sièges sociaux locaux (PDG, responsable distribution, responsable IT/Innovation ou, encore, responsable marketing). L'expansion du Groupe sera orchestrée de la façon suivante :

- le siège historique de Zurich, en Suisse, couvrira les comptes clients mondiaux et constituera le point central pour les opérations et la logistique de la Société, tout en conservant la direction du développement commercial en Europe ;

- les antennes internationales accompagneront le développement commercial des clients dans les autres régions du monde, en fonction des zones respectives d'implantation de leur siège.

Le choix de l'implantation des antennes dans les différentes régions, est réalisé sur la base de la localisation des magasins dans lesquels la solution beaconsmind est mise en place, ainsi qu'en fonction des données d'utilisation dont dispose l'entreprise. L'annonce de l'ouverture au Moyen-Orient intervient suite à un processus de préouverture de 3 mois, qui sera également appliqué dans le cadre des prochaines ouvertures prévues d'ici fin 2021 en Asie-Pacifique et dans la zone Amériques en 2022.

L'achèvement du processus de préouverture du site du Moyen-Orient a été rendu possible par la levée de fonds de décembre 2020. Un roadshow de 3 semaines a été réalisé grâce à la bonne gestion par la région de la vaccination Covid-19 et des politiques locales favorables aux commerçants. beaconsmind est désormais en phase finale de négociation avec des partenaires locaux solides. En outre, la Société a rencontré des clients potentiels très intéressés par sa solution SaaS de marketing géolocalisé dans les secteurs des centres commerciaux, des salles de sport, des supermarchés/hypermarchés, de la logistique, de la culture et des hôtels/ restaurants/ cafés. La Société dispose maintenant d'une force de vente sur place et met en oeuvre les mesures nécessaires pour activer une présence commerciale à Dubaï.