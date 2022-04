BD Multimedia se lance dans le Play-to-Earn avec OLYMPUS GAME

(Boursier.com) — Après avoir fait une entrée sur le marché des NFT de l'art au début de cette année avec le lancement de ses deux filiales UNIQUIRE et METACOLLECTOR, BD MULTIMEDIA poursuit sa stratégie visant à s'orienter toujours plus vers des domaines d'avenir, à savoir les technologies Web3.0 comme la blockchain et les NFTs.

S'appuyant sur une forte culture numérique et orientée vers la création de services à valeur ajoutée, la fintech renforce ainsi son écosystème partenarial avec une prise de participation dans la société OLYMPUS GAME et annonce le lancement de son premier jeu de type Play-to-Earn dont l'économie est centrée sur le nouveau token $OLYMP et des NFTs utilisables dans le jeu.

BD MULTIMEDIA fait un pas de plus dans le Web3

Avec ce partenariat, BD MULTIMEDIA se lance dans les jeux Play-to-Earn, des jeux vidéo permettant de gagner des pièces numériques et autres NFTs tout en s'amusant. Ce concept est en plein essor, il séduit de plus en plus et attire aussi des capitaux. OLYMPUS GAME est un jeu de stratégie de type Tower Rush. Il offrira de nombreuses possibilités de "deck" de jeu et aura donc une durée de vie illimitée.

"On entend parler de métavers à tout-va. Il est décrit comme une interface du futur, mais beaucoup semble oublier que les jeux vidéo sont déjà une sorte de métavers depuis déjà bien longtemps. Ils sont donc la première application fonctionnelle pour les NFTs. En parallèle, la question du temps passé et rémunéré dans le jeu, et donc du modèle Play-to-Earn est naissant : c'est un mode de jeu qui va révolutionner le secteur. Actuellement, les jeux sérieux de type Play-to-Earn liés à la blockchain se comptent sur les doigts de la main. Nous sommes au tout début de l'aventure d'un marché qui va exploser. C'est donc avec un grand enthousiasme que nous annonçons notre premier projet Play-to-Earn avec un planning rapide de mise en place et un potentiel énorme" commente Jim Dorra, Directeur Général délégué de BD MULTIMEDIA.

"Agissant dans le domaine du jeu vidéo dans mes précédentes expériences entrepreneuriales, J'ai connu BD MULTIMEDIA avec le service de micropaiement StarPass dont j'étais client. Chez OLYMPUS GAME, nous sommes très excités à l'idée d'être appuyé par un acteur de la Fintech, et qui plus est, connaît l'industrie du jeu vidéo grâce à la solution Starpass qui a été choisie par beaucoup de sites de jeu. Le soutien de leurs équipes (finance, juridique, marketing, paiement, etc...) va nous aider à nous développer plus rapidement. Tout d'abord en nous permettant de relever les défis réglementaires et d'obtenir toutes les licences nécessaires (réglementation Mica, relations bancaires, etc.). Puis sur la partie stratégique de la gestion du projet grâce à leur forte expérience dans le lancement de projets commerciaux et technologiques depuis 35 ans" poursuit Matthieu Feuillé, Co-fondateur de OLYMPUS GAME.