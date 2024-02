BD Multimedia prend une participation majoritaire dans Olympus Game

(Boursier.com) — BD Multimedia augmente sa participation dans la société Olympus Game AD. BD Multimedia est désormais majoritaire dans la société. Cette prise de participation intervient juste avant une étape cruciale pour le jeu Play2Earn : le lancement du jeu en version finale ; le listing (cotation) du token Olymp sur le marché.

Olympus Game est un jeu 'play to earn' basé sur un gameplay de type 'tower rush' en 3D. L'objectif de la société Olympus Game est de proposer le premier jeu 'play to earn' véritablement "fun" et stimulant du marché, qui permet aux joueurs récurrents de gagner des récompenses quotidiennes. D'autre part, les jeux NFT de type 'play to earn' (P2E ou Play2Earn) permettent aux joueurs de posséder des actifs NFT dans un jeu vidéo et d'en augmenter la valeur par le biais d'activités typiques du jeu telles que des victoires dans les défis et combats, les compétitions e-sport, le déblocage d'améliorations dans la progression du jeu, l'achat d'objets...

En participant à l'économie du jeu, les joueurs créent de la valeur à la fois pour la communauté et pour les développeurs. Les jeux play-to-earn récompensent ensuite les joueurs avec des gains d'objet dans le jeu ou en tokens.

En séance, l'action BD Multimedia cède -0,53%, revenant à 1,492 euro.