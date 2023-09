BD Multimedia obtient le statut de PSAN

(Boursier.com) — BD Multimédia voit aboutir un projet, conduit depuis plusieurs mois. Il permet à la société de devenir PSAN, c'est-à-dire prestataire de services sur actifs numériques.

Lors de sa séance du 5 septembre, le Collège de l'Autorité des marchés financiers (AMF), sur avis conforme de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), a approuvé la demande d'enregistrement de la société en qualité de PSAN.

Un virage fintech

Depuis quelque temps, une nouvelle équipe a été constituée afin de renforcer les efforts du groupe sur les activités de paiement. Les équipes ont concentré leurs efforts à mettre à jour et relancer les activités PSP et néo-bancaires.

BD Multimédia a sollicité et obtenu l'enregistrement en qualité de PSAN en vue de fournir les services de : conservation d'actifs numériques pour le compte de tiers ; d'achat ou de vente d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal ; d'échange d'actifs numériques contre d'autres actifs numériques.

A court et moyen terme, le Groupe prévoit les mises en place d'une solution de staking et d'achat-vente fiat-to-crypto, ainsi que du change crypto-to-crypto. Ces deux services financiers cryptoactifs s'inscrivent dans une stratégie de différenciation et d'élargissement des activités du Groupe et de ses filiales par rapport à leurs environnements concurrentiels respectifs (BtoB, BtoC, BtoBtoC).

A terme, le lancement d'une offre d'une NFT s'inscrit quant à elle dans une stratégie d'investissement et de diversification, notamment dans les secteurs du gaming, du sport et de l'art.

De l'ambition...

Les applications permises par l'obtention de l'enregistrement PSAN sont nombreuses et applicables à tous les secteurs du Groupe, clients particuliers et professionnels. Cet enregistrement s'inscrit dans le virage Fintech du Groupe et constitue une source importante de nouvelles fonctionnalités et opportunités.

L'ambition de BD Multimedia est de devenir un des acteurs de la Fintech les plus innovant du marché en s'appuyant sur sa connaissance du marché, l'innovation et la flexibilité. Concernant ce dernier point, BD Multimedia indique que le groupe a mis en place des filiales organisées en "mode startup", et dédiées à des marchés à forte croissance.